Der Protestantische Kirchenbezirk reagiert auf die anhaltend hohen Corona-Infektionszahlen und ändert seine für Weihnachten geplanten Gottesdienstabläufe. Wie Dekanin Barbara Kohlstruck mitteilt, verzichten die Gemeinden Oggersheim, Rheingönheim und Gartenstadt ganz auf Gottesdienste in den Kirchen. Andere Gottesdienste würden zeitlich verschoben. Kohlstruck: „Die Kirche will kein Treiber im Infektionsgeschehen sein. In den Gottesdiensten, die stattfinden, werden wir deshalb ganz genau auf die Einhaltung der Hygieneregeln achten.“ Sie ergänzt, dass sich Gläubige für Gottesdienste anmelden müssen. Die Ansprechpartner dafür seien die jeweiligen Pfarrämter. Eine Übersicht über alle Gottesdienste oder Angebote wie Online-Krippenspiele sowie Weihnachten zu Hause im Protestantischen Kirchenbezirk gibt es unter www.ekilu.de. Weitere Informationen gibt es beim Dekanat, Telefon 0621/5205824.

