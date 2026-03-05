Am Sonntag, 8. März, kommt es auf der Hochstraße Nord (B44) zwischen 7 und 17 Uhr zu Verkehrseinschränkungen. Das hat die Stadtverwaltung Ludwigshafen mitgeteilt. Grund dafür seien die regelmäßigen Bauwerksprüfungen an der Hochstraße Nord. Dabei werden die Unterseiten der Hochstraße in Fahrtrichtung Bad Dürkheim und Mannheim zwischen der Bruchwiesenstraße und der Heinigstraße sowie der Auffahrt Heinigstraße in Richtung Bad Dürkheim mit einem Brückenuntersichtgerät untersucht. In dieser Zeit werden die Fahrstreifen verengt und die Auffahrtsrampe kurzfristig gesperrt.

Durch die regelmäßigen Bauwerksprüfungen werden potenzielle Schäden frühzeitig identifiziert und behoben, so die Stadt. Dadurch soll sichergestellt werden, dass die Hochstraße Nord bis zur Eröffnung der Hochstraße Süd (B37) befahrbar bleibt. Über weitere Bauwerksprüfungen werde die Stadtverwaltung rechtzeitig informieren. Die Verwaltung bittet alle Verkehrsteilnehmer, die ausgewiesenen Umleitungen zu nutzen.