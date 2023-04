Weil er sich von der Größe ihres Hundes eingeschüchtert fühlte, hat ein Mann am Dienstagabend in der Mannheimer Innenstadt zugeschlagen und die Tierbesitzerin dabei verletzt. Wie die Polizei weiter mitteilte, eskalierte gegen 21.30 Uhr ein Streit zwischen einer 28-Jährigen und einem unbekannten Mann, weil ihn die Größe des Hundes verunsicherte und er um seinen eigenen Vierbeiner fürchtete. Er schlug der Frau ins Gesicht.

Als das Opfer ihn festhalten wollte, um die Polizei zu rufen, riss er sich los und verschwand in unbekannte Richtung. Die Frau verletzte sich leicht an der Hand. Zeugenhinweise an das Polizeirevier Innenstadt, Telefon 0621 12580.