Erst die Einfahrt zugeparkt und dann nicht einsichtig auf Widerspruch reagiert, sondern zugeschlagen – so lässt sich ein Konflikt am Montag gegen 11.40 Uhr in der Saarlandstraße (Süd) zusammenfassen. Dort hatte ein Unbekannter sein Auto vor einer Einfahrt abgestellt. Als ein 43-Jähriger ihn darum bat, diese freizugeben, eskalierte die Auseinandersetzung zunächst verbal. Im weiteren Verlauf schlug der Unbekannte dem Gegenüber mit der Faust ins Gesicht und verletzte es dabei leicht. Währenddessen rollte der Wagen des aggressiven Täters mangels Sicherung auf ein geparktes Auto auf. Er flüchtete daraufhin, ohne sich um den entstandenen Schaden von etwa 500 Euro zu kümmern. Er soll 1,75 bis 1,80 Meter groß und von kräftiger Statur gewesen sein. Er hatte Tätowierungen an beiden Armen und braune Haare mit grauen Strähnen. Zeugenhinweise an die Polizeiinspektion 1, Telefon 0621 963 2122.