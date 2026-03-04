In Mundenheim erklärten Präventionsexperten der Polizei, wie Schockanrufe funktionieren – und was dagegen hilft. Ein einfacher Tipp stand dabei an erster Stelle.

Täglich erleichtern Betrüger mithilfe von Schockanrufen Bürger um ihr Erspartes. Ob Enkeltrick oder Täter, die sich als falsche Polizisten ausgeben – die Maschen der Kriminellen wechseln, stellen aber gerade für ältere Menschen eine Gefahr dar. Um dagegenzuhalten, setzt die Polizei in Kooperation mit der Sparkasse Vorderpfalz auf Aufklärung. In der Sparkasse in Mundenheim boten Steffi Dietz und Jörg Ulrich, Präventionsexperten beim Polizeipräsidium Rheinpfalz, am Dienstag Informationen zum richtigen Umgang mit den Betrügern.

„Einfach auflegen“ lautet der einfachste Tipp. Wer von Unbekannten angerufen und um Bargeld oder Schmuck gebeten wird, fährt damit am besten. Die beiden Präventionsbeamten und Seniorensicherheitsberater Wolfgang Bredthauer hatten aber noch mehr Verhaltensratschläge parat. Einmal im Quartal sei man dafür mit Infoständen in der Stadt unterwegs. „Wir sind im gesamten Bereich des Polizeipräsidiums zuständig“, sagte Dietz im Gespräch mit der RHEINPFALZ.

„Zugriff auf Mobiltelefone“

Das Internet und die technische Entwicklung erschwerten den Polizeibeamten das Leben, berichteten die Präventionsexperten. „Immerhin hat die Bundesnetzagentur aktuell verhindert, dass die Telefonnummer 110 auf dem Display erscheint, wenn Betrüger anrufen“, so Dietz. Ihr Kollege schränkte ein: „Das ist eine Momentaufnahme. Die technischen Möglichkeiten schreiten voran.“ Schon heute seien die organisierten Banden, die hinter den betrügerischen Anrufen steckten, in der Lage, nahezu jede beliebige Rufnummer erscheinen zu lassen. „Das geht sogar so weit, dass die Banden Fremdzugriff auf private Mobiltelefone erlangen können.“

Diese und viele weitere Informationen zum Schutz vor Schockanrufen hatten die beiden Beamten auch in gedruckter Form mitgebracht. Auf den Stehtischen in den Geschäftsräumen der Sparkasse lagen Broschüren und Flyer aus – reichlich Lesestoff, aber auch die Methoden der Betrüger sind ständig im Wandel. So gebe es mittlerweile zahlreiche Unterarten des Enkeltricks oder der Betrugsversuche per Messenger-Nachrichten wie etwa auf Whatsapp.

Die Geschäftsräume von Banken hätten sich als Orte für Aufklärungsarbeit bewährt. „Hier kommt man leicht mit den Kunden ins Gespräch“, erklärte Präventionsexperte Jörg Ulrich. Durch die gedämpfte Atmosphäre bleibe auch die Intimsphäre gewahrt. „Wir machen dieses Programm auch auf Marktplätzen, dort ist mehr los“, berichtete Ghislaine Wymar, Pressesprecherin des Polizeipräsidiums Rheinpfalz. In den Räumen der Sparkasse konnten sich die drei Berater mehr Zeit für einzelne Anfragen nehmen. Rund 20 Interessierte suchten am Dienstag in Mundenheim Rat.

Wie die Beamten betonen, sind die Fallzahlen nach wie vor hoch. „Sie sind auch nur bedingt aussagekräftig“, sagt Ulrich. Demnach habe es 2024 im Land 251 Betrugsversuche am Telefon gegeben, von denen 44 aus Tätersicht erfolgreich waren.

Gesundes Misstrauen hilft

„Der Großteil wird gar nicht erst angezeigt“, weiß Ulrich. Dies gelte für die meisten „Fehlschläge“ der Täter, bei denen die Opfer die Masche durchschauten, und auch für viele erfolgreiche Betrugsversuche. „Vielen Opfern ist es im Anschluss peinlich, sich an die Polizei zu wenden“, erläutert Dietz. Dabei bestehe überhaupt kein Grund für Schamgefühle. Schließlich seien die Täter am Telefon in der Regel sehr überzeugend. Opfer seien längst nicht nur Seniorinnen und Senioren. „Jeder kann Betrugsopfer werden“, betonte Dietz.

Sicherstes Mittel gegen die Betrüger sei ein gesundes Misstrauen. So verlangten weder Banken noch die Polizei am Telefon nach PIN-Nummern oder anderen Bankdaten. Vermeintliche Verwandte, die in einer Notsituation nach Bargeld fragten, seien sicher auch per Rückruf erreichbar, ebenso wie angeblich anrufende Polizeidienststellen. „Übergeben sie niemals Geld an Unbekannte und informieren sie umgehend die Polizei“, rät Steffi Dietz.

Auch wenn die Polizei mittlerweile Erfolge gegen die oft aus dem Ausland operierenden Täter verzeichne: Auszutrocknen sei der Sumpf des Telefon- und Internetbetrugs am besten durch informierte Konsumenten. Steffi Dietz, Jörg Ulrich und Wolfgang Bredthauer werden ihre Präventionsarbeit deshalb weiter fortsetzen.