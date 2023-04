Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Er ist der Mann, der den Unterschied ausmachen kann. Nach dem verletzungsbedingten Ausfall von Jannek Klein rückt er noch mehr als sonst in den Mittelpunkt. Stefan Salger, zuletzt gegen Lübeck-Schwartau mit zwölf Toren Player of the Match, darf sich diesmal auf den Rat Jannek Kleins freuen.

Es ist die längste Anreise. 743 Kilometern trennen Zweitligist Eulen Ludwigshafen vor dem letzten Auswärtsspiel 2021. Die Ausfahrt heißt Rostock. Dort treffen sie (Mittwoch, 19 Uhr)