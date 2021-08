Wer sich über Ausbildungs- und Praktikumsmöglichkeiten im Handwerk informieren möchten, kann das am 11. August auf dem Berliner Platz machen. Das Berufsorientierungsmobil der Handwerkskammer macht an diesem Tag von 10 bis 14 Uhr auf dem Berliner Platz Station. Es ist während der Sommerferien auf Tour durch die Innenstädte der Pfalz. Im Gepäck hat es laut Kammer Mitmach-Aktionen und Infos über Ausbildungen und Praktika. Das Angebot richtet sich vor allem an Schüler und deren Eltern, aber auch an Studenten und andere Interessierte. Es gibt auch die Möglichkeit, vor Ort direkt eine freie Lehrstelle zu finden.