Die Kunsthalle und ihre Sammlung (2): Die meisten der fast 40 000 Werke im Bestand der Kunsthalle Mannheim bekommen die Besucher niemals zu sehen: Es sind Arbeiten auf Papier. Die Skulpturen und Gemälde aus der Sammlung werden aber regelmäßig gezeigt – wenn sie nicht gerade verliehen sind oder restauriert werden.

Wo sind sie denn eigentlich, all die Werke aus der Sammlung der Kunsthalle, die Gemälde und Skulpturen, die Installationen und die 34.000 Arbeiten auf Papier? In dieser Frage hält sich Johan Holten bedeckt. Den Zugang zum Depot – oder zu den Depots, sollte es denn mehrere geben – möchte er nicht gewähren, auch nicht einen Blick von außen erlauben oder gar ein Foto. „Aus Sicherheitsgründen“, sagt der Museumsdirektor. Die Bedenken sind durchaus nachvollziehbar. Nicht nur angesichts des Vorfalls, der sich 2006 ereignete. In der „Langen Nacht der Museen“ hatte ein Besucher ohne größeren Aufwand das Gemälde „Auf der Bastei (Gähnender Wachposten; Friedenszeit)“ des Biedermeier-Malers Carl Spitzweg gestohlen; das Bild tauchte ein paar Monate später wieder auf.

Das Konzept des Schaudepots

Wer wissen möchte, wie es so in etwa aussieht in einem Depot und welche schmucklosen Regal-Gitter dort verwendet werden, der kann dem Schaudepot ganz oben im Neubau der Kunsthalle einen Besuch abstatten. „Hier können wir eine Fülle unterschiedlicher Werke in unterschiedlicher Verfassung zeigen“, sagt Holten. Hier herrscht ein ständiges Kommen und Gehen. Wenn sich ein Werk als Leihgabe auf die Reise zu einem anderen Museum macht und ein Platz frei wird, wird ein anderes aufgehängt.

Es gibt Herzstücke der Sammlung, die nicht hier oben wild zwischen anderen Werken hängen, sondern in den Kuben des Museumsbaus vorgestellt werden. „Pope II“ (Papst II) des irischen Malers Francis Bacon zum Beispiel, das sich seit 1965 im Besitz der Kunsthalle befindet. „Den Bacon könnten wir ständig ausleihen“, sagt Holten, „aber wir möchten ihn natürlich auch unseren Besuchern zeigen. Und wenn es keine Wand für ihn gibt, dann suchen wir eine.“ Etwa 20 Prozent der Gemälde in der Sammlung, schätzt er, sind permanent zu besichtigen – immer wieder neu arrangiert.

Publikumsmagnet Matisse-Schau

Schwierig zu beantworten ist für Holten die Frage, ob die Besucher eher wegen der Dauerausstellung oder wegen der Sonderausstellungen kommen – auch der kleineren, denn einen Publikumsmagneten wie die Matisse-Schau im vergangenen Jahr veranstaltet die Kunsthalle nicht ständig. „Das ist ein vieldiskutierter Punkt“, sagt er. „Vieles deutet darauf hin, dass man das Technoseum eher wegen der Dauerausstellung besucht und Kunstmuseen wegen ihrer Wechselausstellungen.“

Seit 2018 kommen die Besucher der Kunsthalle natürlich auch aus einem ganz anderen Grund: wegen des (vor allem innen) spektakulären Neubaus am Friedrichplatz. „Wir hoffen, dass der Neubau-Effekt irgendwann verschwindet“, sagt Holten, „und die Menschen das Gebäude eher als einen sehr gelungenen Rahmen für tolle Ausstellungen betrachten.“ Denn der „Wow-Faktor“ sei irgendwann weg. Was manchmal ein bisschen in Vergessenheit gerät: Abgerissen wurde nur der Mitzlaff-Bau. Der Altbau, der sogenannte Billing-Bau, blieb stehen und wird weiterhin genutzt. In ihm ist zurzeit die Ausstellung zur Provenienzforschung zu sehen, die das Museum mit viel Aufwand betreibt. Die Ausstellung setzt sich nicht nur mit der Frage der Herkunft von in der NS-Zeit angeschafften Kunstwerken auseinander, sondern auch mit der unrühmlichen Rolle, die das Museum selbst 1933 spielte, als es eine Ausstellung über sogenannte entartete Kunst zeigte, die „Kulturbolschewistischen Bilder“.

Ganz vorne bei der Digitalisierung

Das Jahr 2017, in dem die Kunsthalle geschlossen war, hat das Team genutzt, um die Digitalisierung des Bestands auf den Weg zu bringen. Auf der Webseite und über eine App kann man eine umfangreiche Datenbank aufrufen und sich fast alle Kunstwerke der Sammlung anzeigen lassen – nur bei den Graphiken gibt es noch Defizite. Zu wichtigen Werken gibt es nicht nur eine Text-Beschreibung, sondern auch eine Audio-Datei. Für Holten ist die Arbeit am Thema Digitalisierung, obwohl er die Datenbank für „gepflegt und gut“ hält, noch lange nicht abgeschlossen. „So vielfältig wie die Kunst sind die digitalen Möglichkeiten“, sagt er. „Das wird uns ständig neue Fragestellungen eröffnen.“

Eine ganz andere praktische Frage ist die, wie man mit dem großen Bestand an Skulpturen umgeht. In den Depots, über die Holten wie eingangs erwähnt nicht weiter sprechen möchte, sei zwar genug Platz. Aber auch nicht unendlich viel. Zurzeit sucht man eine Lösung für Skulpturen, die früher auf den Planken standen und bei deren Sanierung an die Kunsthalle übergeben wurden. Einen öffentlich zugänglichen Skulpturenpark hält Holten für nicht mehr zeitgemäß. Das Geld, das man regelmäßig für das Entfernen von Graffiti ausgeben müsste, könnte man schon wieder in neue Kunst investieren.

Die Serie