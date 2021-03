Die Feuerwehr war am Dienstagmorgen wegen eines Küchenbrandes in der Ellerstadter Straße in Ruchheim im Einsatz. Der Alarm ging um 8.47 Uhr ein. Bewohner des zweigeschossigen Mehrfamilienhauses informierten die Wehrleute über Brandgeruch im Treppenhaus. Ursache war ein Feuer in der Küche einer Wohnung in der zweiten Etage. Die Feuerwehr konnte das Feuer, das im Bereich des Herdes ausgebrochen war, schnell löschen. Aus Sicherheitsgründen wurden die Küche und angrenzende Räume danach maschinell belüftet. Eine Bewohnerin wurde vor Ort vom Rettungsdienst betreut und kam vorsorglich in ein Krankenhaus. Gegen 9.40 Uhr war der Einsatz beendet. Die Berufsfeuerwehr und die Freiwillige Feuerwehr Ruchheim waren mit neun Fahrzeugen vor Ort. Zur Ursache des Brandes und zur Schadenshöhe konnte die Feuerwehr keine Angaben machen. Das sei Aufgabe der Polizei, die nun die Ermittlungen übernommen habe.