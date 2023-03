Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Am 1. Dezember ist Welt-Aidstag. HIV hat sich in den vergangenen Jahren verändert: von einer anfangs oft tödlich verlaufenden hin zu einer meist gut behandelbaren chronischen Krankheit. Was geblieben ist? Die Stigmatisierung und Diskriminierung der Betroffenen.

Bernd Claus ist Oberarzt am Klinikum Ludwigshafen und leitet seit mehr als 20 Jahren die dortige Aids-Ambulanz, die 1994 ihre Zulassung bekommen hat und seitdem Patienten in allen Stadien der Erkrankung behandelt