Aus der misslichen Lage für Künstler während der Corona-Epidemie ist das Mannheimer Kulturtragfestival hervorgegangen. In Zusammenarbeit mit der Stadt und dem Zentrum im Schlosspark bietet es von Juli bis Anfang Oktober 250 Zuschauern Spaß und Unterhaltung. In der kommenden Woche gibt es viel Popmusik, aber auch Klassik, eine Mundartkomödie und ein Flüchtlingsdrama.

Am morgigen Mittwoch, 18. August, um 19 Uhr tritt das Improvisationstheater Drama Light auf der Hauptbühne des Festivals im Schlosspark auf. Drama light nutzen die ganze Bandbreite des Improvisationstheaters, spielen mit Themen, Charakteren, Stilen und Emotionen. Dafür brauchen sie keine Kostüme, kein Bühnenbild und keinen Regisseur, nur die Vorgaben aus dem Publikum.

Am Donnerstag, 19. August, um 19 Uhr heißt es „Tkno am Nckr: Rhn Edition“ oder Feierabendtechno mit Schluri. Schluri könnte bereits als Teil des Legasthenics-Kollektivs oder von Mosaik-Events, wo er im Duo „Tomelette & Rührkai“ zu hören war, bekannt sein.

Am Freitag, 20. August, um 17 Uhr folgt ein Klassikkonzert für Kinder und Jugendliche. Die Mannheimer Philharmoniker geben im Taylor Park (Schneeberger Straße 19) ein Bildungskonzert für Kinder und Jugendliche, das sie auf unterhaltsame Art an die klassische Musik heranführt. Auf dem Programm stehen die ersten beiden Klavierkonzerte Frédéric Chopins. Um 19 Uhr gibt es das Konzert NR/O und Diskoschorle live. Das heißt Disco-Feeling trotz Coronabeschränkungen, Texte und Sounds aus dem Jahr 2021 treffen auf Diskoklänge und funky Melodien der 70er und 80er Jahre.

Am Samstag 21. August, um 16 Uhr spielt Reggae Yard, Big Mama und Slin Rockaz wiederum im Taylor Park (Schneeberger Straße 19). Ebenfalls am Samstag, aber erst um 19 Uhr geben die Mannheimer Philharmoniker ein Klassik Open Air mit Olga Zado im Schlosspark. Mit der Pianistin Olga Zado spielen sie Chopins Klavierkonzert in e-Moll op. 11 sowie das Klavierkonzert in f-Moll op. 21 in Arrangements für Klavier und Streichquintett. Die beiden romantischen Klavierkonzerte Chopins gehören zu den anspruchsvollsten und schönsten dieser virtuosen Gattung. Um 19.30 Uhr ist das Theater Oliv mit „Sanary. Exil im Paradies – Orage en plein soleil“ zu Gast in den Reiss-Engelhorn-Museen. Thema sind berühmte deutsche Flüchtlinge in der Zeit des Nationalsozialismus in Südfrankreich: Lion Feuchtwanger, die gesamte Familie Mann, Bertolt Brecht. Die bilinguale Programm findet in Kooperation mit einer französichen Compagnie statt.

Am Sonntag 22. August, um 10.30 Uhr ist das Heaven Orchestra, bestehend aus den Studentinnen Lisa und Giulia, im Schlosspark. Himmlische Klänge und ein neues Erleben von Freiheit stehen hier auf dem Programm. Um 14 Uhr gibt es House und Disco an der Neckarwiese. Die Intermission DJs aus Mannheim haben Berge ungespielter Disco- und House-Platten dabei. Währenddessen spielt am ebenfalls um 14 Uhr Hardware Mafia 001 Techno im Taylor Park (Schneeberger Straße 19). Und um 18 Uhr gibt das Rhein Neckar Theater im Schlosspark die Mundartkomödie „Isch füdder bloß die Katz“. Das Stück passt in die Urlaubszeit und warnt: Passen Sie auf, wem Sie Ihren Zweitschlüssel anvertrauen!

Im Netz

Mehr Informationen im Internet unter der Adresse https://www.kulturtragflaechen.de