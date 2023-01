Die Stadtmeisterschaft ist zurück – endlich. Wie sehr die Fans und die Teams das beliebte Turnier vermisst haben, war am Sonntag quasi von der ersten Minute an zu merken. Da wurde gejubelt, gepfiffen, auf dem Platz gekämpft und zuweilen auch sehr schöner Fußball geboten. Mit Arminia Ludwigshafen hat das Turnier einen würdigen Sieger, der nun im kommenden Jahr als Titelverteidiger der Gejagte sein wird. Die Corona-Pandemie hatte dem beliebten Fußball-Spektakel zwei Jahre Einhalt geboten. Um so schöner ist es, dass das Turnier zurück ist. Und mit ihm die Fans. Die 2000 Zuschauer, die die Eberthalle am Sonntag füllten, zeigen: Dieses Turnier lebt, ist eine runde Sache. Alle in der Halle waren am Sonntag einig: Die Stadtmeisterschaft hat einen festen Platz im Fußball-Kalender. Und soll ihn auch noch viele, viele Jahre behalten.