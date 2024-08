Knapp 30 Kilometer geht’s in der Runde am Rhein entlang. Weitgehend gut asphaltierte Wege, viele Einkehrmöglichkeiten und schattige Abschnitte in idyllischer Natur kennzeichnen diese Rundtour.

Los geht’s am Berliner Platz. Von dort aus ist es nur ein Katzensprung zum Rheinufer. Rechter Hand liegt die Konrad-Adenauer-Brücke, die später noch eine Rolle spielen wird. Auf dem Fahrrad