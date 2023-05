Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Zusammen mit ihrem Mann Marcus Armani an der Gitarre, Cris Gavazzoni an Schlagzeug und Percussion und Volker Engelberth am Flügel hat die Sängerin Katrin Armani das Publikum des Mannheimer Jazzclubs Ella & Louis mit auf eine Reise nach Rio de Janeiro genommen. Zumindest im Kopf. Sehr originell, gefühlvoll und kenntnisreich präsentierten sie die „Bossa Nova Story“.

„Samba do Avião“ (Flugzeug-Samba) des brasilianischen Komponisten Antônio Carlos Jobim war einer der vielen eingängigen Bossa Novas, die das Quartett im