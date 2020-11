Es sind eigenartige Zeiten. Man kann sich nicht so wirklich daran gewöhnen, dass man sein Leben nicht so gestalten kann, wie man es eigentlich gerne möchte. Andererseits: Jammern hilft nicht weiter. Herausforderungen sind schließlich dazu da, dass man sie annimmt. Das gilt auch aktuell im zweiten Lockdown des Jahres: Wir wohnen mitten in den Weinbergen und können die herrlichen Wingertfarben bei Spaziergängen genießen. Noch dazu haben wir hier so viele Wege (auch weitab der so begehrten Routen), dass man laufen und genießen und frische Luft tanken kann, ohne sich über den Weg zu rennen und ohne an ein kleines Virus denken zu müssen. Gut, wo wir hier laufen, gibt’s keine Einkehrmöglichkeiten. Das erklärt ja gerade die Ruhe. Aber wir daheim kochen unheimlich gerne (und nach unserer Meinung auch gut), sodass auch das mit den geschlossenen Lokalen keine zu große Tragödie ist – für die Restaurantbetreiber natürlich, aber nicht zwingend für unser Wohlbefinden.

Man kann ja zum Glück einkaufen und bekommt überall Leckeres. Das hilft Leib und Seele. Womit wir beim schönen Thema Einkaufen wären. Denn nicht alle Produkte erweisen sich als so pandemietauglich wie leckeres Gemüse, guter Fisch oder schönes Fleisch. Wie kurios da die Nachfragekurven ausschlagen, haben wir in den Herbstferien erfahren. Nachdem wir den Sommer daheim verbracht hatten und viel am und im Haus erledigen konnten, zog es uns dann doch noch fort. Die Wahl fiel auf den Bodensee. Die paar Tage haben gutgetan. Zumal dort damals die Inzidenzwerte (eines der neuen Top-Wörter seit Corona) völlig tiefenentspannt bei um die zehn herumdümpelten. Wir passten also wie schon gewohnt gut auf, machten Ausflüge und es uns in der Ferienwohnung gemütlich. Von Corona-Panik keine Spur. Während daheim bereits die zweite Welle in Schwung kam, wie wir unserer Zeitung via App und Homepage entnehmen konnten. Aber noch bewegte sich ja alles im Rahmen.

Volle Regale, entspannte Kunden

Dachten wir zumindest. So standen wir am letzten Bodensee-Tag in einem Drogeriemarkt, weil das Töchterchen noch dies und das haben wollte. Der Laden war ziemlich voll. Viele wollten ebenfalls dies und das – am Ende traf man sich entspannt in der Warteschlange. Jeder hatte dabei, was man in so einem Markt eben kauft: Shampoo, Zahnbürsten, was zu naschen. Klopapier, Küchenrolle und Taschentücher grüßten fröhlich vom Regal aus. Wie gesagt: ein schöner Tapetenwechsel; trotz Pandemie schien Corona weit weg.

Sonntags fuhren wir heim und hörten dann gleich: Es gibt kein Klopapier mehr! Wie gesagt, hier waren die Inzidenzwerte ja schon um die 50 angekommen. Und damit kamen die Pfälzer wohl auch beim Einkaufen wieder in den Corona-Modus. Ich konnte es zunächst kaum glauben, sah es dann montags aber mit eigenen Augen: Die Regale waren leergefegt. Unfassbar. Eine Woche davor war auch bei uns noch heile Klopapier-Welt. Nun denn: Wir nahmen es entspannt, hatten ja keine akute Not. Noch ein Beispiel für die berühmten exponentiellen Entwicklungen. Die werden bei Corona ja häufiger erwähnt und beinhalten wohl auch die Klopapier-Nachfrage.

Trotzdem: Irgendwie stimmt so ein Erlebnis nachdenklich. Und es lässt schmunzeln: Denn unser Vermieter am Bodensee hatte uns für die komplette Woche Klopapier zur Verfügung gestellt. Ungeahnt hatten wir einen echten Corona-Luxusurlaub genossen.

