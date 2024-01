Die Feuerwehr ist am Montagvormittag zu einem Einsatz in den Mannheimer Lindenhof gerufen worden. In einer Küche eines Mehrfamilienhauses war ein Brand ausgebrochen. Die Feuerwehrkräfte brachten ihren weiteren Angaben zufolge zwei Personen in Sicherheit. Eine von ihnen sei in ein Krankenhaus gebracht worden, hieß es. Das Feuer konnte schnell gelöscht werden.