Die Sunshine Beach Bar in Ludwigshafen hat einen neuen Pächter, der viel mit der Top-Location vorhat. Sie wird künftig anders heißen und soll die Profis des FCK anlocken.

Es ist eine Perle am Rande der Stadt. Die Sunshine Beach Bar am Willersinnbad ist so etwas wie das Kleinod in Ludwigshafen. „Urlaubsfeeling mitten in der Stadt“, sagt Gaby van Lier-Merkle. Sie hat zehn Jahre lang die Sunshine Beach Bar geführt. Doch nun hört sie auf. Die 64 Jahre alte Gastronomin konzentriert sich künftig auf den Kiosk im Willersinnbad in Friesenheim und die Bewirtung in der Friedrich-Ebert-Halle. Einst war van Lier-Merkle auch für Müllers Wirtshaus am alten Schlachthof, damals eine Institution, und das Abaco im Ludwigshafener Stadtteil Hemshof verantwortlich. Doch van Lier-Merkle will sich künftig mehr ihren Enkelkindern widmen. „So langsam passe ich nicht mehr in die Beach Bar“, sagt van Lier-Merkle mit einem lachenden und einem weinenden Auge.

Der neue Pächter Simo Jokic investiert einen sechsstelligen Betrag in die Beach Bar. Foto: Nepomucky

Von 2015 bis 2025 hatte sie die Sunshine Beach Bar auf einer Fläche von 3000 Quadratmetern zu einem Ort der Sehnsüchte, der Feste, der Erholung und der Urlaubsgefühle gemacht. „Wir hatten den schönsten Arbeitsplatz in Ludwigshafen“, sagt sie. Konzerte und Partys fanden dort statt, Geburtstage, sogar eine Kindstaufe und Hochzeiten – nämlich die der beiden „Beach-Bar-Gründer“. Van Lier-Merkle heiratete auf der Insel Sylt und feierte danach in der Beach Bar. Marcus Endlich gab sich dort das Ja-Wort mit seiner Frau. „Eigentlich ist die Beach Bar das Kind von Marcus Endlich“, sagt van Lier-Merkle: „Er sagte immer, dass wir daraus etwas Großes machen können. 80 Prozent des Erfolges gehen auf ihn zurück.“ Endlich ist aus Ludwigshafen, stieg aber 2017 bei der Beach Bar aus, weil er Geschäftsführer des Handball-Zweitligisten Eulen Ludwigshafen wurde. Nun ist er Vereinsmanager des 1. FC Kaiserslautern.

Beach Bar heißt künftig „Beach Club Lu“

Die Sunshine Beach Bar schwirrt Endlich noch heute durch den Kopf, wenn man mit ihm spricht. Deshalb hat sich auch der neue Pächter mit ihm und van Lier-Merkle unterhalten. Simo Jokic, erfolgreicher Gastronom in Ludwigshafen und Pächter des Clublokals auf dem Gelände des BASF-Tennis-Club Ludwigshafen, will die Perle am Rande der Stadt zu neuerlichem Glanz führen. „Simo ist mit Herzblut dabei“, sagt van Lier-Merkle: „Ich sehe mich in ihm, als ich in seinem Alter war.“ Jokic, sagt van Lier-Merkle, sei ihr viele Jahre regelrecht hinterhergelaufen, weil er gerne viel früher die Beach Bar übernommen hätte. Doch erst 2025 kam der passende Moment, weil der Pachtvertrag mit der Stadt Ludwigshafen nach zehn Jahren endete.

Eine Perle am Rande von Ludwigshafen: die Beach Bar. Foto: Beachbar/oho

Jokic, 33 Jahre alt, hat viele Pläne für die Beach Bar. Künftig wird die Location „Lu’s Beach Club“ heißen. „Wir werden alles erneuern“, sagt er. Ein Kinderspielplatz wird entstehen und sechs Lounges. Jede Lounge wird um die 18 Quadratmeter groß sein, mit einem Sonnensegel überspannt. „Wir werden die Lounges an Unternehmen verkaufen“, sagt Jokic: „Diese können die Lounges dann nach ihrem Geschmack gestalten.“ Die Lounges werden dennoch für die Öffentlichkeit zugänglich sein.

Die Beach Bar soll auch Treffpunkt für Profisportler werden. Foto: Beachbar/oho

Der Beach Club wird von Dienstag bis Sonntag geöffnet haben, unter der Woche von 14 bis 22 Uhr, am Wochenende von 12 bis 23 Uhr. „Jeden Samstag wird es eine Party geben. Wir wollen Ludwigshafen ein tolles Programm bieten“, sagt Jokic. Das Essensangebot wird erweitert – es wird unter anderem Burger, Pinsa, Flammkuchen, Paninis geben. Bier wird frisch gezapft. „Wir wollen ein Ganztagsangebot bieten“, sagt Jokic: „Die Leute können immer kommen, egal, welches Wetter herrscht.“ Also auch im Winter. Denn von Oktober bis Dezember soll es ein Winterdorf geben. Jokic betont, dass er keinen Eintritt für den neuen Beach Club verlangt. Im April soll es losgehen, wenn das Wetter mitspielt. Im Juni soll es dann das große Opening mit einem großen Event geben.

Gaby van Lier-Merkle Foto: Claudia Matheis

Jokic investiert in den neuen Beach Club seinen Angaben zufolge eine sechsstellige Summe. Er stellt extra zwei neue Mitarbeiter ein – eine Person für die Bar, die andere für die Küche. Die Oase am Rande der Stadt soll auch Anziehungspunkt für Sportstars aus der Region werden. So schwebt Simo Jokic vor, die Adler Mannheim, die Rhein-Neckar-Löwen und den 1. FC Kaiserslautern in den Beach Club einzuladen. „Sie können dann dort unter sich einen Familientag feiern“, schwebt ihm vor. „Es wird ein Vorzeigeprojekt für Ludwigshafen“, sagt Jokic.