Bald ist Schluss im Theresienkrankenhaus in Mannheim. Für Christof Bergdolt und seine Kollegen vom Deutschen Roten Kreuz läuft die Stoppuhr aber unerbittlich weiter.

„Das Theresienkrankenhaus ist bei den Patienten sehr beliebt gewesen. Viele Patienten haben sich bei Notfällen gewünscht, dorthin gebracht zu werden.“ Christof Bergdolt spricht da aus Erfahrung. Seit 1995 ist er Rettungssanitäter beim Deutschen Roten Kreuz (DRK), Kreisverband Mannheim. Der 54-Jährige, der aus dem südwestpfälzischen Hauenstein stammt, ist mittlerweile stellvertretender Leiter des DRK-Rettungsdienstes. Dass die Klinik und mit ihr die Notaufnahme schließt, hat freilich nicht nur Auswirkungen auf die Patienten, sondern auch auf die Rettungsdienste. „Das erfordert ein Umdenken bei uns und in der Integrierten Leitstelle“, sagt Bergdolt.

Das angekündigte Aus des Theresienkrankenhauses hat viele Menschen in Mannheim, aber auch über die Stadtgrenzen hinaus stark beschäftigt. Eine der größten Sorgen: Die verbleibenden Kliniken könnten vielleicht die Patientenströme nicht bewältigen. Vor allem der Wegfall der dortigen Notaufnahme versetzt viele in Alarmstimmung. Notfälle müssen künftig auf andere Häuser verteilt werden, genauer gesagt auf zwei: Universitätsklinikum und Diakonissenkrankenhaus. Ärzte warnen, dass vor allem sogenannte Selbsteinweiser, also Patienten, die ohne Rettungsdienst kommen, künftig verstärkt die Notaufnahme des Universitätsklinikums ansteuern könnten. Im schlimmsten Fall könnte das die Kapazitäten für schwere Fälle beeinträchtigen. Eine weitere mögliche Folge: längere Wartezeiten.

In welche Klinik geht es?

„Ich kann die Sorgen in der Bevölkerung verstehen“, versichert Christof Bergdolt. Er betont aber auch: „Klinikum und Diakonissenkrankenhaus werden die Kapazitäten ihrer Notaufnahmen hochfahren.“ Am Standort „Diako“, der wie das Theresienkrankenhaus von der BBT-Gruppe (Barmherzige Brüder Trier) betrieben wird, sollen ab Mitte 2026 die Notfallstrukturen gebündelt werden, die bislang auf diese zwei Häuser verteilt waren. Geplant ist eine deutliche Erweiterung der Zentralen Notaufnahme, ausgelegt auf rund 47.000 Patienten pro Jahr.

Die Notaufnahme im Mannheimer Klinikum könnte bald stärker belastet sein. Foto: Uwe Anspach/dpa

„Von der quantitativen Seite gibt es bei uns keine Befürchtungen“, sagt Bergdolt. Er fügt aber hinzu: „Die Steuerung der Patientenströme ist ein Thema. Das Theresienkrankenhaus ist nah an der City. Gerade durch Veranstaltungen an den Wochenenden ist die Innenstadt ein Einsatzschwerpunkt für die Rettungsdienste. Die Laufkundschaft, die bislang das Theresien angesteuert hat, dürfte sich Richtung Universitätsklinikum orientieren. Die Entwicklung erwarten wir.“ Und bei einem Rettungswagen-Einsatz? Da spiele der Patientenwunsch zwar eine Rolle bei der Frage, welche Klinik im Notfall angesteuert werde. Dieser müsse aber medizinisch zu vertreten sein. „Wenn es zum Beispiel bei einem Schlaganfall eine Hirnblutung gibt und darum eine Neurochirurgie benötigt wird, geht es in die Universitätsmedizin“, erklärt der Experte.

Wenn Expertise in LU gefragt ist

Immer wieder wurde darauf hingewiesen, dass das „Diako“ im Stadtteil Niederfeld verkehrstechnisch ungünstiger liege als das Theresienkrankenhaus am Neckar. Das will Bergdolt aber nicht überbewerten. „Das sehe ich entspannt. Die beiden Kliniken sind ungefähr viereinhalb Kilometer entfernt. Aus dem südlichen Teil der Stadt ist man mit dem Rettungswagen schneller am Diako. Und der Unterschied in der Fahrzeit von der City ist nicht groß. Mit Ihrem Privatwagen sind Sie in der Rushhour natürlich länger unterwegs. Mit Blaulicht geht das besser“, sagt er.

Mitunter kann es auch vorkommen, dass ein Notfall nicht in Mannheim behandelt werden kann, sondern die besondere Expertise in der Heidelberger Kopfklinik oder im Ludwigshafener Klinikum benötigt wird. „Wird nach einem schweren Unfall eine Mund-Kiefer-Gesichtschirurgie-Klinik benötigt, wird der Patient nach Absprache mit der Klinik direkt dorthin gefahren“, erklärt Bergdolt.

Wie schnell es im Notfall gehen muss

Wie schnell bei Notfällen ein Rettungswagen vor Ort sein muss, ist genau definiert. Ende 2024 gab es in Baden-Württemberg eine umfassende Novellierung des Rettungsdienstgesetzes, die im Juli 2024 vom Landtag beschlossen wurde. Sie trat größtenteils 2024/2025 in Kraft und bringt mehrere wichtige Änderungen mit sich. Die wohl wichtigste: Bei einem Herzkreislauf-Stillstand muss ein Rettungswagen in 95 Prozent der relevanten Notfälle innerhalb von zwölf Minuten nach Eingang des Notrufs beim Patienten sein. Vorher gab es eine Zeitspanne von zehn bis 15 Minuten.

Wer in Mannheim den Notruf 112 wählt, landet bei einem Mitarbeiter oder einer Mitarbeiterin der Leitstelle. Foto: Jens Kalaene/dpa

Neben der Ankunft am Einsatzort wurde auch die sogenannte Prähospitalzeit in den Blick genommen: also die Zeit vom Notruf bis zur Übergabe an eine geeignete Klinik. Für bestimmte schwere Notfälle wie einen Schlaganfall soll diese bei der Planung berücksichtigt werden. Hier ist von 60 Minuten die Rede. Eine zentrale Stelle sammelt Daten aus allen Rettungsdienstbereichen – insbesondere von Leitstellen, Rettungswagen- und Notarzt-Einsätzen. Zuletzt standen die Rettungsorganisationen in Mannheim – in diesem Bereich sind neben DRK der ASB sowie die Johanniter und Malteser am Start – laut Bergdolt besser da als im landesweiten Durchschnitt.

In Fällen, bei denen es um Leben und Tod geht, sind zwar nicht nur diese Zahlen von Bedeutung. Wenn sie aber erstmals nach der Neuordnung der Notfallversorgung in Mannheim vorliegen, wird sicher nicht nur Christof Bergdolt ganz genau hinschauen. Der 54-Jährige ist aber optimistisch: „Es wird im Prinzip einfacher für uns. Es gibt bei den Notaufnahmen nur noch zwei Möglichkeiten für uns. Wir werden die neuen Abläufe gut in den Griff bekommen.“