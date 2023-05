Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Fünf Ausweichspielstätten nennt das Mannheimer Nationaltheater für die Zeit der Generalsanierung des Gebäudes am Goetheplatz: das Theater im Pfalzbau, das ehemalige Kino im Benjamin-Franklin-Village, den Rosengarten, das Rokokotheater in Schwetzingen und eine erst noch zu errichtende Halle auf dem Platz am Technoseum. Und die Zeit drängt.

Noch bis zum Herbst 2020 hatte das Nationaltheater ein Auge auf das Trafowerk als Spielstätte geworfen. Wegen der hohen Mietforderungen des Eigentümers habe sich der Plan zerschlagen,