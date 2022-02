Zwei Ludwigshafener Senioren haben laut Polizei am Montag jeweils sogenannte Schockanrufe erhalten. Gegen 11.15 Uhr meldete sich ein Unbekannter, der sich als Kriminalkommissar ausgab, bei einem 88-Jährigen. Er gaukelte dem Senior vor, dass dessen Tochter einen Unfall gehabt habe. Im Hintergrund hörte der 88-Jährige eine Frau weinen. Als er sich nach dem Unfall erkundigte, da seine Tochter kein Auto habe, erwiderte der Anrufer, dass der Unfall mit dem Fahrrad passiert sei. Der 88-Jährige entgegnete daraufhin, dass seine Tochter auch kein Rad besitze – und der Anrufer legte auf.

Angeblich „Menschen totgefahren“

Um 12.15 Uhr erhielt ein 74-Jähriger einen Anruf von einer weinenden Frau, die sich als seine Tochter ausgab und berichtete, einen Menschen totgefahren zu haben. Sie sitze nun bei einer Polizeiwache und benötige mehrere 100.000 Euro. Das Telefonat war laut Polizei so überzeugend, dass der Senior zunächst wirklich das Gefühl hatte, seine Tochter sei am anderen Ende der Leitung. Als er jedoch nachfragte, wie viele 100.000 Euro genau sie benötige und die Anruferin erwiderte, sie bräuchte eine Million Euro, wurde der 74-Jährige misstrauisch, beendete das Gespräch und rief vorbildlich seine wahre Tochter an, die ihm mitteilte, dass sie wohlauf sei.

