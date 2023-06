Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

„Circles of Life“, Kreise des Lebens, heißt die Installation der Heidelberger Künstlerinnen Barbara Guthy und Soana Schüler im Spinelli-Park der Bundesgartenschau in Mannheim. Totholz, das Leben stiftet.

Diese „Kreise des Lebens“ finden sich an einer Wegkreuzung in der Nähe der Seilbahnstation. Leider schweben die Gondeln in die andere Richtung, südwärts zum Luisenpark,