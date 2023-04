Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Irgendwo in Lu sind wir jede Woche auf der Suche nach interessanten Gesprächspartnern. Am Montag haben wir in Maudach Eveline Klement getroffen. Die 85-Jährige lebt seit fast 50 Jahren in Maudach und kam 1964 aus dem Schwarzwald in die Region.

Wir stehen heute hier am Gemüseverkaufstand, weil die Spargelzeit begonnen hat. Haben Sie auch schon welchen gekauft?

Ja. Deshalb bin ich heute hier. Aber genau genommen, ist das mein