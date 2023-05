Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Irgendwo in Lu sind wir jede Woche auf der Suche nach interessanten Gesprächspartnern. Am Montag haben wir auf dem Platz der Deutschen Einheit Andrea Schoenherr getroffen. Die 42-Jährige stammt aus Maudach und ist am liebsten mit dem Fahrrad unterwegs.

Wie weit ist es denn von Maudach in die Innenstadt?

Normalerweise rund sechs Kilometer, aber heute habe ich frei. Da bin ich schon seit siebeneinhalb Kilometern unterwegs.

Mit dem E-Bike ist das ja auch kein Problem. Wie lange fahren Sie schon eins?

Ich