Der Verein „Neun Menschen – neun Geschichten“ will eine Brücke schlagen zwischen neun Autoren und Vorlese-Locations, um der literarischen Vielfalt eine Bühne zu bieten. Auch Newcomer haben so eine Chance. Die Vielfalt war am Samstag in Club Ebene Eins deutlich spürbar und spannend.

Eine Schießerei, eine Bar, zwei Kriminelle und ein Machtspiel: Wer kann dem anderen aus seiner Vergangenheit mehr entlocken? Ivy Lang sind lebendige Figuren und die Verschmelzung von