Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Telefonbetrug ist kein neues Phänomen. Die Gauner am anderen Ende der Leitung denken sich aber immer wieder neue Tricks aus. Zuletzt haben sich in der Pfalz Fälle gehäuft, in denen sich Unbekannte als Microsoft-Mitarbeiter ausgegeben haben. Hauptkommissarin Ghislaine Werst erklärt, was dahintersteckt und wie man sich schützen kann.

Frau Werst, pfalzweit und zuletzt auch häufiger in Ludwigshafen geben sich Betrüger am Telefon als Microsoft-Mitarbeiter aus? Warum ausgerechnet als Angestellte des US-Multis?

Vermutlich