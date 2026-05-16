Christa und Ludwig Hampel aus Mutterstadt feiern eiserne Hochzeit. Ihr Leben war geprägt von Respekt, Familienleben und der Feuerwehr.

Obwohl Christa und Ludwig Hampel weit voneinander entfernt aufwuchsen, teilten sie ein Schicksal. Denn beide verloren schon früh ihre Väter. Ludwig Hampels Vater fiel 1945 in Ostpreußen, der Vater seiner späteren Frau starb bei einem Bombenangriff auf die BASF. Ihre Mütter mussten fortan alleine für den Lebensunterhalt sorgen.

Ludwig Hampels Mutter floh Anfang der 1950er-Jahre mit ihm und seiner Schwester aus Leipzig über Berlin in den Westen. Dass sie ausgerechnet in der Pfalz landeten, sei Zufall gewesen, erinnert sich der 88-Jährige. In der Warteschlange im Aufnahmelager habe ein Mann zu seiner Mutter gesagt: „Gehen Sie nach Rheinland-Pfalz, da ist es schön.“ Und so kamen sie nach Limburgerhof.

Christa Hampel wurde in Mutterstadt geboren – in der gleichen Straße, in der sie bis heute lebt. Ihre Mutter habe als Haushaltshilfe in einer Arztpraxis und auf den Feldern gearbeitet, um die Familie zu ernähren, erzählt die 84-Jährige. Sie selbst begann nach der Schule eine Ausbildung zur Verkäuferin und arbeitete anschließend in diesem Beruf. Als das spätere Paar sich zum ersten Mal begegnete, war Christa jedoch noch eine 12-jährige Schülerin und ihr späterer Gatte erst 15 Jahre alt. Ihr Kennenlernen haben sie ihren Müttern zu verdanken, die sich auf dem Waldfest in Mutterstadt begegneten und gleich gut verstanden. Seine spätere Schwiegermutter lud Ludwig ein, damit er Christas älteren Bruder kennenlernen konnte. Und so wurden zunächst die beiden Jungen gute Freunde.

„Da hat sie mir schon gefallen“

„Wir sind dann alle miteinander in die Tanzschule gegangen“, erzählt Ludwig Hampel, wie es kam, dass auch er und Christa sich einige Jahre später näher kamen. „Da hat sie mir schon gefallen, aber sie war noch nicht überzeugt“, fügt er hinzu. Ihr Interesse wurde erst geweckt, als der Freund ihres Bruders sie ins Kino nach Mannheim einlud. „Wenn man dann so im Kino ist“, beginnt sie und lässt mit einem Lächeln erahnen, wie der Satz weitergehen sollte.

Ab da konnte das Paar niemand mehr trennen. Der jungen Frau gefiel vor allem, dass Ludwig Hampel ein Planer war. „Er unternimmt was“, habe sie gedacht. Und er hatte ein Motorrad, mit dem sie gerne unterwegs waren. „Wir sind damals schon zusammen mit dem Motorrad an den Bodensee gefahren“, erzählt der 88-Jährige.

Geheiratet haben die Hampels am 16. Mai 1961. Und noch im gleichen Jahr kam ihre erste Tochter zur Welt. 1963 wurde die zweite Tochter geboren. In dem Haus, das sie 1966 von der Gemeinde kauften und in dem sie noch heute wohnen, lebten die Eheleute damals bereits zur Untermiete. Ludwig Hampel hatte Maschinenbauer gelernt und arbeitete zehn Jahre lang in diesem Beruf. Doch im Alter von 25 Jahren wechselte er zur Berufsfeuerwehr in Ludwigshafen.

Schwarzwald statt ferne Länder

Ähnlich wie das „Ja“ vor dem Traualtar war dies eine Entscheidung fürs Leben, denn die Feuerwehr wurde für das Ehepaar zu einer zweiten Familie. „Am Ende war ich im Führungsdienst“, sagt Ludwig Hampel, der zuletzt als Wachleiter tätig war. Sein jüngster Sohn, der 1975 geboren wurde, trat in seine Fußstapfen. Ebenso wie seine Frau engagiert er sich bei der Feuerwehr Mutterstadt.

In die weite Welt hinaus gezogen hat es Christa und Ludwig Hampel nie. Statt Urlauben in fernen Ländern haben sie Auszeiten in der Pfalz oder dem Schwarzwald und später auch mal in Österreich oder Italien bevorzugt. Zudem ist das Ehepaar leidenschaftlich gern gewandert. Und auch das Tanzen war ihr gemeinsames Hobby. Der Rentner hat außerdem ein Faible fürs Fotografieren und Filmen. Eines seiner Lieblingsmotive waren dabei stets die Enkel.

Fünf Enkel und sieben Urenkel hat das Paar mittlerweile, wobei einige Urenkel jünger sind als die letzten Enkel. „Und sie wohnen alle in Mutterstadt“, freuen sich die stolzen Groß- und Urgroßeltern. Die Familie kommt für sie an erster Stelle. Und so wird natürlich auch die eiserne Hochzeit im Kreise der Familie gefeiert.

Dass ihre Ehe auch nach 65 Jahren noch glücklich ist, erklären die beiden unter anderem mit einer klaren Aufgabenteilung. „Wir sind uns nie ins Gehege gekommen“, sagt Ludwig Hampel. Und beide ergänzen: „Wir haben uns immer gegenseitig respektiert.“