Ute Rieß kommt schon lange zum Festival. Wie lange genau, das weiß sie gar nicht mehr. „Ich bin mindestens ein Mal pro Saison hier, im Idealfall aber öfter“, sagt die 53-Jährige. Sie sei sehr filmbegeistert und habe zu Hause eine Leinwand und einen Beamer anstatt eines Fernsehers.

Die Atmosphäre am Rhein sei etwas ganz Besonderes. „Mir gefällt es, dass das Festival nicht weiterwachsen will. Das Märchen vom immer stetigen Wachstum funktioniert einfach nicht“, sagt die Bio- und Geografielehrerin aus Heidelberg. Das sei auch besser für die Natur und die Tierwelt auf der Parkinsel. Außerdem reiche das Angebot völlig, damit jeder etwas Gutes für sich finden könne.

Spannende Diskussion

„Ich habe im Programmheft einen Knick nach dem anderen an die Seiten gemacht, mit Filmen, die mir gefallen. Die kann ich gar nicht alle schauen“, sagt sie und lacht. Vorerst hat sie sich für einen Film entschieden, in dem ein taubes Mädchen dank moderner Medizin hören könnte, sofern die Eltern der Operation zustimmen. „Ich finde die Diskussion spannend, die damit aufgemacht wird. Die Leistungsgesellschaft, in der alles optimiert werden muss, um der Norm zu entsprechen. Für mich sieht Inklusion anders aus“, sagt Rieß.

Wichtige Themen, spannend verpackt, wiedergegeben in schönem Ambiente, darin sieht die 53-Jährige die Stärken des Festivals.

Die Serie

Anlässlich des 18. Filmfestivals auf der Parkinsel sprechen wir täglich mit Gästen und Akteuren vor Ort.