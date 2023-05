Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Wenn Carl Holtz sich an den Weltkrieg erinnert, packt es ihn manchmal. Zu schlimm waren Ereignisse, die er als Junge im Krieg und auch danach erlebte. „Der Krieg lässt uns nicht los“, sagt Ehefrau Sonia. Mit ihrer Mutter habe sie ihren Ehemann stabilisieren können, hin und wieder aber breche es aus ihm heraus.

Geboren ist der Sohn von Reichsbahner Bruno und Hertha Holtz 1935 in Danzig. Er erinnert sich noch an viele Tote, an Massengräber und an verbrannte Leichen. Den Geruch sei er lange nicht losgeworden.