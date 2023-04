Einmal im Monat berichten RHEINPFALZ-Kollegen unter dem Titel „Wir über uns“ über den Redaktionsalltag, neue Entwicklungen oder Themen, die unter Journalisten für Gesprächsstoff sorgen – um Sie, liebe Leserinnen und Leser, daran teilhaben zu lassen. Heute geht’s um die Berichterstattung über den Prozess zur Oggersheimer Bluttat vom 18. Oktober.

„Zu reißerische Überschriften, zu viele Details, zu wenig Respekt vor den Opfern und Hinterbliebenen oder Bild-Zeitungs-Niveau“ – unter anderem daran stören sich einige Leser mit Blick auf unsere Berichterstattung über den Prozess zur Bluttat von Oggersheim, bei der zwei Männer starben und ein Mann schwer verletzt wurde. Dieser Kritik müssen wir uns stellen. Und das tun wir auch. Glauben Sie mir: Auch uns Journalisten berührt und beschäftigt diese unglaubliche Tat. Dennoch müssen wir professionelle Distanz wahren.

Daher sprechen wir regelmäßig in der Redaktion darüber, wie und in welcher Form wir die Verhandlung widerspiegeln. Wie verhält sich der Angeklagte? Was sagt seine Ex-Partnerin? Wie agiert die Richterin? Was schildern Zeugen?

Die inzwischen sechs Prozesstage haben drei erfahrene Kollegen verfolgt, die am Tattag vor Ort oder bei den Gedenkveranstaltungen dabei waren. Sie machen sich es nicht leicht. Dass die Verhandlungen bis zu zehn Stunden dauern, erschwert die Aufgabe. Im Gerichtssaal fühlt man sich manchmal wie im Tunnel. Immer im Hinterkopf: der Zeitdruck, aktuell und präzise zu berichten. Bisher hat das Trio das – meines Erachtens – sehr angemessen gemacht.

Dass man sich über Überschriften und manche Wortwahl streiten kann – geschenkt. Gerade in diesem Prozess ist es aber wichtig, auf Details zu achten, weil das Relevanz für die juristische Einordnung der Tat hat und zeigt, wie kaltblütig und skrupellos der Täter bei seinen Messerattacken vorgegangen ist.

Längst wird dabei nicht jede grausige Einzelheit erwähnt. Denn auch hier gibt es Grenzen des Zumutbaren. Diese werden in jeder Hinsicht überschritten, wenn sogenannte Berufskollegen des Boulevard der Ex-Partnerin nachstellen, weshalb die Frau aus Sicherheitsgründen per Videoschalte vernommen wurde.

Ein permanentes Abwägen

Einer meiner Kollegen hält Kontakt zu den Hinterbliebenen der Opfer und ist mit ihnen – wie mit Zeugen – im Austausch. Natürlich respektieren wir deren Belange. Aber es ist und bleibt eine schwierige Gratwanderung, ausgewogen und nüchtern zu berichten, um die Öffentlichkeit umfassend zu informieren, und andererseits Rücksicht auf die Gefühle der Angehörigen zu nehmen. Reaktionen der Leserschaft helfen uns dabei, den richtigen Weg für die journalistische Aufarbeitung des Falls zu finden.

Ob uns das immer gelingt, steht auf einem anderen Blatt. Aber wir ringen täglich darum. Was geht, was nicht? Wann darf man zuspitzen, wann nicht? Es ist ein permanentes Abwägen. Und unser Job.