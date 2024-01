Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Irgendwo in Lu sind wir jede Woche auf der Suche nach interessanten Gesprächspartnern. Am Montag haben wir in Friesenheim Gisela Wolf getroffen. Die 82-Jährige lebt gerne in Friesenheim und setzt große Hoffnungen in die Linie 10.

Sie leben schon immer in Friesenheim?

Ja, das kann man schon so sagen. Ich wohne da vorne in der Sternstraße.

Wollten Sie noch nie weg?

Warum sollte ich?