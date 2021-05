Kurt Gräf hütet die Aufzeichnungen der Flucht seines Onkels Franz Matt wie seinen Augapfel. Darin schildert er seine Erlebnisse in russischer Gefangenschaft und seine dramatische Rückkehr in die Heimat. Mehrfach stand das Leben des Ludwigshafeners auf Messers Schneide. Ein Notausstieg wurde zum Weg in die Freiheit.

Ein ums andere Mal sprach Franz Matt mit seinem Neffen, dessen Pate er auch war, über seine Erlebnisse im Zweiten Weltkrieg. Solche Gespräche hatten damals unmittelbar nach dem Krieg eher Seltenheitswert. „Nach seiner Rückkehr hat er sich dann ganz auf sein Studium konzentriert“, berichtet Kurt Gräf. Neffe und Onkel wuchsen mit ihren Familien in der Hartmannstraße im Herzen des Hemshofs auf.

Auch wenn es den am 17. Januar 1917 geborenen Matt später nach Nordrhein-Westfalen verschlug, blieb er seiner Heimatstadt Ludwigshafen immer verbunden. Er studierte Chemie, promovierte und wurde Leiter des Städtischen Lebensmitteluntersuchungsamts in Gelsenkirchen. Was war Matt für ein Mensch? „Er hat immer viel gelernt, war fleißig“, beschreibt Gräf seinen Onkel.

Beim Ausmisten Aufzeichnungen gefunden

Beim Auflösen des gemeinsamen Haushalts und beim Wegwerfen unwichtiger Dinge im Jahr 1997 haben Franz Matts Ehefrau Margret und deren beiden Töchter ein Poesiealbum gefunden. Darin: die Aufzeichnungen seiner Flucht aus der Kriegsgefangenschaft. Gemeinsam mit den Töchtern schrieb sie das mittlerweile verblasste und schwer zu entziffernde Zeitdokument ab, bebilderte es. Auch sein Neffe, der mittlerweile in Oppau lebt, bekam eine Kopie.

Die Flucht des Franz Matt liest sich wie ein Kriminalroman und doch war es blanke Realität. Anfang 1945 befand sich der gebürtige Ludwigshafener als Chef einer Flakbatterie zwischen Krakau und Auschwitz. Am 18. Januar überstand die Batterie einen russischen Luftangriff. Nun habe man gewusst, dass die Russen die Lage der Luftabwehrstellung genau kannten und auch versuchen würden, diese auszuräuchern, schrieb Matt. Die deutschen Soldaten wichen vor der anrückenden Roten Armee Richtung Westen zurück. Nach der Kapitulation der Wehrmacht wurde am 9. Mai die komplette Batterie im tschechischen Semili gefangen genommen und entwaffnet.

Sehnsucht nach Frau

Immer wieder brachte Matt in seinen Aufzeichnungen die Sehnsucht nach seiner Frau zum Ausdruck. „Bei mir verging kein Tag, wo ich nicht innig an Dich dachte und gleichzeitig um Dein Schicksal große Angst ausstand.“ Wichtige Stütze in dieser Zeit war für ihn „Schneider“, ein Kamerad. „Es war schön, in diesen häßlichen Minuten nicht allein zu sein und manches Schwere wurde dadurch leicht gemacht.“ Mit ihm landete der gebürtige Ludwigshafener als Kriegsgefangener in Umrecki bei Kattowitz (Polen). Stacheldraht, schlechte Verpflegung, kein Kontakt nach außen – die katastrophalen Zustände im Lager ließen Matt keine Ruhe.

„Tag und Nacht befaßte ich mich mit den Fluchtgedanken.“ Klammheimlich, der Gefahr bewusst, plante er den Ausbruch. Mit Zivilhut und -knöpfen auf dem Militärmantel ausgestattet und 50 Sloti in der Tasche wollte er es versuchen. Sein Weg in die Freiheit wurde zunächst durch ein verschlossenes Kellerfenster versperrt. Der erste Fluchtversuch war missglückt. Am Folgetag wagte er es noch einmal, ließ durch einen Vertrauten das Fenster öffnen. Dieses Mal sollte es funktionieren. „Nirgends sah ich einen Posten und so schob ich mich langsam aus dem Kellerfenster heraus“, schrieb er. „Wie mein Herz gerast hat während dieser Minuten, kannst Du Dir nicht vorstellen.“ Zig Kilometer durch das polnische, russische und englische Gebiet lagen vor ihm. „Mir war es klar, daß dieser Weg nicht leicht sein würde, aber ich wollte alles auf eine Karte setzen.“

Mit Zug weitergefahren

Durch den Nebel des späten Abends erreichte Matt den Bahnhof und machte sich auf den Weg in den Ort Ligota. Von dort aus führte seine Route weiter über das schlesische Gleiwitz nach Kulfort. Unterwegs raubte ihn ein russischer Soldat aus, stahl alles, was ihm gefiel. „Je schneller ich vorwärtskam, desto geringer wurde für mich die Gefahr, durch Verfolgung und Alarmierung wieder gefaßt zu werden.“ Wenige Kilometer vor dem Überqueren der Neiße wurde Matt von einem polnischen Sergeant aus dem Zug geholt. „Ich hätte in diesem Augenblick weinen können. Kurz vor dem Ziel dieser gewaltige Rückschlag.“

Er schlug sich weiter durch, doch es sollte noch schlimmer kommen. Immer wieder geriet Matt, der mit gefälschten russischen Entlassungspapieren unterwegs war, in Kontrollen, stand kurz davor aufzufliegen. Auf dem Weg nach Magdeburg nahmen ihn die Russen schließlich fest. Seine Fälschung wurde erkannt. Matt wusste sofort, was das für ihn bedeuten könnte. Gefangenenlager in Sibirien oder Tod standen zur Debatte.

Transport nach Sibirien

„Ich glaubte, es wäre meine letzte Minute gekommen, denn das System des Genickschusses war in Deutschland allmählich schon bekannt geworden.“ Ein russischer Kommandant hatte bereits die Pistole in der Hand, drohte ihm. Dessen betrunkener Landsmann misshandelte den gebürtigen Ludwigshafener. Matt wehrte sich mit Händen und Füßen, widersetzte sich mit allen Kräften. „Entsetzliche Angst packte mich und ich sah mich bereits erschossen im Keller liegen.“

Doch stattdessen sperrten ihn die russischen Soldaten in einen Luftschutzkeller, von wo aus er am nächsten Tag nach Sibirien abtransportiert werden sollte. „Mir war sehr traurig zumute. Die ganze Flucht ging mir noch einmal durch den Kopf, daß ich vielleicht nie mehr die Heimat sehen würde und wenn ich hier nicht herauskomme, mein Lebensglück zu Ende sein würde. Ich dachte an alles, an Gott und meine Lieben.“

Ein Bauer hilft weiter

Matt kam die Idee, dass der Luftschutzkeller auch einen Notausstieg haben könnte. Und in der Tat fand er einen solchen. Mit großer Anstrengung gelang es ihm, diesen zu öffnen und davon zu laufen. „Mir stand vor Freude fast das Herz still“, notierte Matt. Ein Bauer brachte ihn zum Bahnhof. Die Flucht war geglückt, aber noch nicht zu Ende. „Nach noch vielen weiteren Mühen, jedoch nicht mehr so furchtbaren, ist mein Mann am 4. Dezember 1945 glücklich bei mir zu Hause angekommen“, hielt Matts Ehefrau Margret, damals in Duisburg schwer an Typhus erkrankt, in einem Nachwort zu den Aufzeichnungen ihres Mannes fest.

54 Jahre lebten die beiden gemeinsam zusammen, bekamen zwei Töchter. Franz Matt starb schließlich 1997. Ein paar Bilder und 24 Seiten Erinnerungen sind seinem Neffen Kurt Gräf in der Pfalz geblieben.

Anmerkung der Redaktion: Die direkten Zitate aus den Aufzeichnungen werden im Original, also in der alten Schreibweise und buchstabengetreu, wiedergegeben.

