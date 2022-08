Am Tag nach der Explosion in der Speyerer Innenstadt sitzt der Schock bei Anwohnern noch tief. Was Zeugen über die Sekunden danach berichten und warum die Staatsanwaltschaft nicht automatisch von einer Gasexplosion als Ursache ausgeht, erfahren Sie hier.

Nach dem Chemieunfall im Mannheimer Hafen beraten die Experten, wie die rund 200 Fässer geborgen werden können. Warum das noch einige Tage dauert, lesen Sie hier im Blog.

Das ehemalige Real-Gelände in Studernheim ist frei zugänglich. Immer wieder kommt es dort zu Vandalismusschäden, auch an dem leerstehenden Supermarkt-Gebäude. Der Berliner Investor GSP Städtebau reagiert und will noch vor dem Abriss der Immobilie für mehr Sicherheit sorgen. Mehr dazu zu hier.

Das Carsharing-Angebot im Rhein-Pfalz-Kreis wird ausgebaut. In Limburgerhof steht seit dieser Woche ein zweites Auto zur Verfügung. Der Betreiber kann mehrere Gründe ausmachen, warum das Geschäft dort so gut läuft, lesen Sie hier.

Großer Boxabend in Ludwigshafen: Am Samstag, 24. September, boxt Lokalmatador Ahmad Ali im Superweltergewicht gegen den Italiener Felice Moncelli um die IBF-Europameisterschaft. Vorab erzählt der 33-Jährige einiges über den Titelfight. Das Interview finden Sie hier.

Warum beim Baden im Ludwigshafener Willersinnweiher Vorsicht angesagt ist. Mehr dazu hier.