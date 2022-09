„Das ist mein erster Fernsehfilm“, sagt Mara Eibl-Eibesfeldt. Die Regisseurin durfte mit „Die Verteidigerin“ in diesem Jahr die Premiere beim Filmfestival in Ludwigshafen feiern. Spannend daran sei, dass der Film eigentlich für das Fernsehen gemacht wurde und nun hier wie in einem Kino laufe. „Man bekommt direkt die Reaktion des Publikums mit. Das kann man sonst nur erahnen“, erläutert Eibl-Eibesfeldt. Dadurch entstehe eine einmalige Atmosphäre. Auch das folgende Filmgespräch sei etwas Besonderes. Denn durch den Dialog mit den Besuchern ergäben sich neue Perspektiven und Eindrücke. „Die Leute sind einfach richtig dabei. Das Festival schafft es auch Menschen anzulocken, die normalerweise nicht so ins Kino gehen. Das ist klasse“, sagt Eibl-Eibesfeldt. Die Regisseurin fühlt sich aber auch abseits ihres Films sehr wohl auf der Parkinsel. „Hier ist alles so familiär und es ist einfach ein toller Ort um sich vor und nach den Filmen einfach aufzuhalten“, schwärmt sie. Aber sie schaut nicht nur ihren eigenen Film. Als nächstes hat es ihr der Spreewaldkrimi angetan und auch hier werden sich spannende Gespräche ergeben.

Die Serie

Anlässlich des 18. Filmfestivals auf der Parkinsel sprechen wir täglich mit Gästen und Akteuren vor Ort

