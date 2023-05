Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Den Kurdischen Sportverein (KSV) Amed Ludwigshafen gibt es erst seit neun Jahren. In dieser Zeit hat es der Club mit zwei Aufstiegen von der Fußball-C- bis in die A-Klasse geschafft. In den beiden Jahren,