Wer in der Ludwigshafener Gartenstadt an der Haltestelle Karlsbader Straße auf den Bus wartet, kann sich in ein buchstäblich großes Kunstwerk vertiefen. „A Forest: Das Kind“, so heißt das Werk, mit dem der Künstler LIMOW eine gegenüber liegende Fassade verschönert hat.

Der Künstlername ist ein Anagramm aus „Living In My Own World“, zu deutsch: Ich lebe in meiner eigenen Welt. LIMOW verarbeitet in seinen Werken Märchen