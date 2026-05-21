Ab Juni werden die Straßenbahnen zwischen Ludwigshafen und Mannheim erneut anders fahren. Welche Linien betroffen sind – und worauf sich Pendler einstellen müssen.

Wer in den vergangenen Monaten regelmäßig mit Bahn oder Bus zwischen Ludwigshafen und Mannheim unterwegs war, brauchte vor allem eines: Geduld. Wegen der gesperrten Konrad-Adenauer-Brücke mussten Fahrgäste Umleitungen, Ersatzverbindungen und teils deutlich längere Fahrzeiten in Kauf nehmen.

Am 1. Juni stellt die Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (RNV) ihren Netzfahrplan nun erneut umfassend um. Der Grund: Die Konrad-Adenauer-Brücke wird wieder für Straßenbahnen freigegeben. Die Kurt-Schumacher-Brücke wird jedoch im Sommer für den Bahnverkehr gesperrt. Viele Linien bekommen deshalb neue Wege, einige alte Verbindungen sind wieder aktuell, andere verschwinden.

Linien 4 , 4A und 9X fahren wieder regulär

Die wohl wichtigste Änderung betrifft die Linien 4 und 4A. Sie fahren ab Juni wieder auf ihrem ursprünglichen Weg über die Adenauer-Brücke. Damit endet die bisherige Umleitung über die Schumacher-Brücke und das Südwest-Stadion. Die Bahnen fahren künftig wieder vom Berliner Platz über den Pfalzbau bis zum Ludwigshafener Hauptbahnhof. Im Tagesverkehr endet die Linie 4 beziehungsweise 4A künftig allerdings bereits in Oggersheim-Comeniusstraße. Der Abschnitt zwischen Oggersheim und Bad Dürkheim wird dann wieder von der Linie 9X übernommen. Im Tagesverkehr endet die Linie 4 beziehungsweise 4A künftig allerdings bereits in Oggersheim-Comeniusstraße. Der Abschnitt zwischen Oggersheim und Bad Dürkheim wird dann wieder von der Linie 9X übernommen.

Auch diese Linie fährt ab Juni wieder regulär über den Rhein. Sie soll Bad Dürkheim unter der Woche mit Mannheim verbinden. In Ludwigshafen erhält die Linie einen neuen Weg: Vom Rhein kommend, fährt sie künftig über die noch im Bau befindliche neue Haltestelle Berliner Platz Süd, anschließend über Wittelsbachplatz und Südwest-Stadion bis zum Hauptbahnhof.

Die Linie 6 fährt künftig zur BASF

Eine der größten Änderungen betrifft die Linien 6 und 6A. Sie fahren künftig auf der Mannheimer Seite nicht mehr wie bisher über Paradeplatz und Rheinstraße. Stattdessen geht es ab Juni über die Adenauer-Brücke direkt Richtung Berliner Platz, Lu-Rathaus und dann nach Oppau. Die Bahnen fahren dann bis zur Endhaltestelle bei den BASF-Toren 12 und 13.

Die RNV verspricht sich davon bessere Verbindungen für Berufspendler zur BASF. Außerdem können auf der Strecke längere Bahnen eingesetzt werden, was die Fahrgastkapazität vergrößert. Neu ist auch: In den Abend- und Nachtstunden ersetzt die Linie 6 teilweise bisherige Nachtbusse. Nach Oppau soll künftig abends statt eines 30-Minuten-Takts ein 20-Minuten-Takt angeboten werden.

Wie die RNV auf Anfrage der RHEINPFALZ mitteilte, übernimmt die Linie 6/6A damit zugleich die Funktion der früheren Linie 8X. Diese verband bis März 2024 Oppau und die BASF direkt mit dem Mannheimer Hauptbahnhof. Eine Rückkehr der Linie 8 beziehungsweise 8X ist laut Unternehmen allerdings nicht geplant.

Linie 7 wieder über den Rhein

Auch die Linie 7 wird wieder rheinübergreifend unterwegs sein. In Ludwigshafen bekommt sie allerdings einen neuen Linienweg. Die Bahnen fahren künftig vom Berliner Platz über Pfalzbau und Südwest-Stadion bis nach Rheingönheim-Neubruch. Dort ersetzt die Linie 7 die bisherige Verbindung der Linien 6 und 6A.

Neue Linie 12 für Ludwigshafen

Komplett neu ist die Linie 12. Sie fährt in der Hauptverkehrszeit zwischen Oppau und Rheingönheim-Neubruch. Die Strecke führt über BASF und Ludwigshafen Rathaus und schafft damit eine zusätzliche Nord-Süd-Verbindung innerhalb Ludwigshafens. Vor allem Berufspendler sollen dadurch schneller zwischen den Stadtteilen unterwegs sein, gerade mit Blick auf Hochstraßenbaustellen.

Aus 5A wird Linie 15

Auch die bisherige Linie 5A heißt künftig Linie 15. Die Strecke zwischen Heddesheim und Mannheim Hauptbahnhof bleibt weitgehend erhalten. In Hauptverkehrszeiten fahren einige Bahnen allerdings weiter über den Rhein bis nach Ludwigshafen, unter anderem zum Ebertpark. Die bisherige Strecke durch Mannheim entfällt.

Weitere Baustellen im Sommer

Die RNV weist darauf hin, dass es zwischen Juni und August weiterhin Baustellen im Ludwigshafener Netz gibt. Betroffen sein sollen unter anderem die Frankenthaler Straße, das Mannheimer Tor sowie der Bereich zwischen Berliner Platz und Schützenstraße. Dort kann es zeitweise erneut zu Umleitungen kommen. Auch in Mannheim sorgen Bauarbeiten am Kaiserring und Friedrichsring bis Anfang Juli für Einschränkungen.