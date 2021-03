Matchboxautos, Büchlein, Radiergummis, Stifte, Sticker und natürlich ganz viele bunte Ostereier, darüber haben sich in dieser Woche 30 bedürftige Kinder aus der Gartenstadt gefreut. Mit der Aktion „Ostern im Karton“ überraschte die Bouleabteilung des VSK Niederfeld die Jüngsten des Stadtteils.

In liebevoll gestalteten Kartons hatten die Sportler neben Spielsachen auch allerlei Leckereien gepackt. „Kinder können am wenigsten für die Situation, in der sie sich befinden. Sie sind das schwächste Glied in der Gesellschaft“, unterstrich Abteilungsleiter Paul Lagall. Der Sport sei die eine Leidenschaft, das soziale Engagement die zweite, betonte Anette Schangai, zweite Abteilungsleiterin und Gründerin des VSK-Frauen-Kreativ-Projekts, das „Ostern im Karton“ realisierte. Über 30 Stunden packten und bastelten die „Osterhäsinnen“ gemeinsam mit Lagall, dem „Hahn im Korb“, am Wochenende. Im Quartierbüro und in der Evangelischen Jugendfreizeitstätte in der Gartenstadt wurden die Boulisten am Montag mit ihren farbenfrohen Kartons bereits freudig erwartet. Fünf Kartons blieben noch übrig und sollen in dieser Woche an Kinder verteilt werden, die in letzter Zeit einen schweren Schicksalsschlag erlitten haben.

Unterstützung erhielten die fleißigen Sportler von der Landtagsabgeordneten und Schirmherrin der Aktion „Ostern im Karton“, Heike Scharfenberger (SPD). Dies war bereits das zweite soziale Projekt der Boulisten in diesem Monat. Erst kürzlich sammelten sie Lebensmittel und Bekleidung, beschenkten die Obdachlosen im Caritas-Förderzentrum St. Martin.