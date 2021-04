Verunsicherte Patienten, veränderte Abläufe und stark erhöhte Sicherheitsvorkehrungen: Damit müssen Arzthelferinnen nun seit fast einem Jahr wegen der Corona-Pandemie klarkommen. Sabine Benz gibt Einblicke in ihren deutlich stressiger gewordenen Alltag.

Sabine Benz weiß nur zu gut, was es bedeutet, als medizinische Fachangestellte in einer Praxis zu arbeiten. Die 57-Jährige ist seit 1983 in dem Job und seit einem Jahr im Haus der Gesundheit in der Gartenstadt. Elf Ärzte und über 20 Arzthelferinnen kümmern sich hier täglich um mehrere Hundert Patienten. Benz sagt: „2020 war das stressigste Jahr.“

Und das liegt natürlich an der Corona-Pandemie und all den dadurch ausgelösten Folgen. Benz zählt nur ein paar Aspekte auf: „Die Unsicherheit bei Patienten ist seither groß, der Arbeitsaufwand deutlich höher.“ So mussten im Frühjahr die Praxisabläufe komplett verändert werden: „Wir lenken die Patientenströme jetzt ganz anders, damit nicht zu viele auf einmal in den Räumen sind.“ Und noch eine Herausforderung war zu meistern: Wie kann man Patienten mit Erkältungssymptomen von denen trennen, die wegen anderen Erkrankungen zum Arzt gehen? Unterm Strich stehe seither ein „deutlich höherer bürokratischer Aufwand“ und eine gestiegene Belastung im Alltag. „Wir betreten seit Anfang 2020 sehr oft Neuland und müssen selbst dazu lernen und entsprechend reagieren.“

Viele Viren und Keime

Angst vor einer Corona-Infektion habe sie aber trotz allem nicht, betont Benz. Als medizinische Fachangestellte habe man es immer mit vielen Viren und Keimen zu tun. Und auch vor denen müsse man sich schützen. Sie nennt als Beispiel das Blutabnehmen: Hier gelten unverändert alle bisherigen Sicherheitsvorkehrungen. Daher hat die erfahrene Arzthelferin vor allem einen großen Wunsch an Bürger und Patienten: Alle müssen die Pandemie ernst nehmen und die Hygieneregeln strikt befolgen. „Trotzdem: bitte etwas mehr Gelassenheit.“

Denn Benz spürt in der Praxis und in ihrem Alltag eine zunehmend aggressive Grundhaltung bei vielen. „Das Verständnis für die Schutzmaßnahmen und Einschränkungen geht verloren.“ Das sei nicht gut. Und in der Praxis müssten insbesondere die Arzthelferinnen „vieles im zwischenmenschlichen Bereich auffangen“, sagt Benz. Daher hofft sie, dass weiterhin möglichst viele an einem Strang ziehen, um die Corona-Krise zu meistern. „Wir sind alle eingeschränkt und müssen das jetzt gemeinsam steuern.“

„Richtig gut eingespannt“

Im Team im Ärztehaus gelinge das, und darauf sei sie stolz: „Wir sind alle engagiert und unterstützen uns.“ Daher werden alle Mitarbeiter auch im Impfzentrum eingesetzt: Das sei ihr Beitrag, um die Krise zu meistern. „Wir sind alle richtig gut eingespannt“, fasst Benz die Lage zusammen. Daher sei sie froh, daheim im Garten und bei ihren Tieren abschalten zu können.

Internist Peter Uebel gibt das Lob an seine Kollegen direkt weiter: „Die haben die Herausforderung top gemeistert, alle sind super engagiert und hoch konzentriert.“