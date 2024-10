Irgendwo in LU sind wir jede Woche auf der Suche nach interessanten Gesprächspartnern. Am Montag haben wir im Fußgängerdurchgang am Berliner Platz Pia Kreiselmeyer getroffen. Die 58-jährige Altenpflegerin lebt seit 1999 im Stadtteil Süd und reist in ihrem Urlaub dem finnischen Sänger Samu Haber hinterher.

Ich kenne eine Menge Kreiselmeyers in Ruchheim. Stammen Sie von dort?

Nein.