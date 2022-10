Mit der Akademie für Frauen will das Heinrich-Pesch-Haus (HPH) ein Stück weit der Pandemie gegensteuern. Während der Pandemie habe sich gezeigt, dass besonders Frauen die Leidtragenden waren und wieder in traditionelle Muster etwa der Kinderversorgung verfallen seien.

„Deshalb sehen wir es als Aufgabe für alle sich dafür einzusetzen, dass wir gesellschaftlich vorankommen“, erklärte die Bildungsdirektorin am HPH, Ulrike Gentner. Die Grundidee einer gleichberechtigten Gesellschaft sei schon alt. „Wir haben schon 1998 in der politischen Bildung mit Veranstaltungen zur Geschlechtergerechtigkeit begonnen“, erinnerte Gentner. Für alle Geschlechter. Eigentlich sei man mit der Entwicklung seither zufrieden gewesen. „Aber dann kam die Pandemie.“

Erreichtes wurde innerhalb von Monaten und Wochen wieder auf Null gestellt. „Frauen haben die Hauptlast in der Familienbetreuung getragen und es gibt nach wie vor noch keine gerechte Verteilung auf dem Arbeitsmarkt.“ Grund genug für die Direktorin Bildung der katholischen Akademie Rhein-Neckar ein Angebot speziell für Frauen zu entwickeln. Deshalb ist seit nunmehr einem Jahr die Akademie für Frauen mit einer Web-Talk-Reihe am Start, sprechen Expertinnen aus Medizin und Wissenschaft über Themen wie psychische Belastungen von Frauen in Krisenzeiten, Schlafstörungen, die Veränderungen im Leben vom Mädchen bis zu den Wechseljahren und viele andere Themen mehr. Und das mit großem Erfolg. „Wir haben Teilnehmerinnen aus bis zu acht Bundesländern“, berichtete Birgit Meid-Kappner, die gemeinsam mit Christine Stuck die unterschiedlichen Angebote erarbeitet.

Gesundheit ein Schwerpunkt

Herausgekommen ist die Reihe „Frauen und Gesundheit“, die mittlerweile schon zwei Mal großen Anklang gefunden habe. „Aufgrund des großen Interesses haben wir uns dazu entschieden, diese Vortragsreihe fortzusetzen“, so Bildungsreferentin Meid-Kappner. Kurze Impulsvorträge mit anschließendem Raum für Diskussion – ein Erfolgsgeheimnis genauso wie die Vernetzung der Teilnehmerinnen. Gearbeitet wird dabei viel mit dem Personal der Kliniken aus der Region, aber auch weit darüber hinaus. „Und wir arbeiten viel mit den Gleichstellungsstellen in der Region zusammen“, ergänzte Stuck. Immer auf de Suche nach Vernetzung und möglichen Kooperationen. „Dabei sind wir nicht gegen Männer, sondern für Geschlechtergerechtigkeit“, stellte die Bildungsreferentin klar.

Mit einem neuen Veranstaltungsprogramm geht die Akademie für Frauen deshalb nun in die nächste Runde. Neue Ideen inklusive. So soll ein Wochenendseminar die zahlreichen Wechsel im Leben einer Frau näher beleuchten. „Frauen setzen sich oft selbst Grenzen. Wir wollen die Frauen wirkmächtiger dafür machen, dass sie diese Grenzen überwinden können“, so Gentner. Das gelte etwa für ein weiteres Seminar für Frauen in systemrelevanten Berufen, wie etwa in der Gebäudereinigung. „Dabei ist es uns wichtig, die Sichtbarkeit für diese Frauen wieder zu erhöhen“, so Stuck. Bewerbertraining, Beratungsangebote für Frauen aus der Ukraine und viele Angebote mehr. Das Angebot der Akademie ist auf der Startseite des Pesch-Hauses verlinkt.