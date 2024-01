Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Stadt hat damit begonnen, in der verwaisten Walzmühle Flüchtlinge unterzubringen. Doch ganz leer ist das Einkaufszentrum noch nicht. Eine Änderungsschneiderei hält in der Einkaufspassage unverdrossen die Stellung.

Die Stimmung in der Passage des leeren Walzmühl-Centers ist eigenartig, fast bedrückend. Nach einer Bäckerfiliale direkt am Eingang beginnt die große Leere. Schilder am Eingang