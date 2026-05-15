Wegen des Verdachts, mehrere Wohnungseinbrüche begangen zu haben, hat das Amtsgericht Mannheim auf Antrag der Staatsanwaltschaft Haftbefehle gegen drei französische Staatsangehörige im Alter von 21, 29 und 31 Jahren erlassen. NAch kurzer Flucht wurden die Männer in Ludwigshafen und Mannheim festgenommen.

Die Männer sollen spätestens seit Anfang 2026 verabredet haben, arbeitsteilig in Privatwohnungen einzubrechen, um Bargeld und Wertgegenstände zu stehlen. Sie hatten ihren Wohnsitz in Frankreich und reisten zur Tatbegehung jeweils nach Deutschland ein. Zwischen dem 14. März und dem 13. Mai brachen sie laut Polizei in unterschiedlicher Besetzung und zusammen mit weiteren Personen in vier Privatwohnungen in Eggenstein-Leopoldshafen, Bedburg, Jüchen und Dettenheim-Liedolsheim ein. In zwei Fällen flüchteten sie ohne Beute, in einem Fall stahlen sie 300 Euro, in einem weiteren eine Halskette im Wert von mindestens 100 Euro. Die Ermittlungen des Fachdezernats der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg führten am 13. Mai unter Einbindung von Spezialeinheiten zur Festnahme der drei Tatverdächtigen. Zwei Männer nahmen Beamte nach kurzer Flucht in Ludwigshafen fest, den dritten fasste eine Spezialeinheit am Mannheimer Hauptbahnhof. Die Verdächtigen dem Ermittlungsrichter vor. Dieser erließ Haftbefehl wegen schweren Wohnungseinbruchdiebstahls, teils in Tateinheit mit Sachbeschädigung, sowie teils wegen versuchten schweren Wohnungseinbruchdiebstahls. Nach der Eröffnung setzten die Behörden die Haftbefehle in Vollzug und brachten die Männer in verschiedene Justizvollzugsanstalten. Die Ermittlungen von Kriminalpolizeidirektion Heidelberg und Staatsanwaltschaft Mannheim dauerten an.