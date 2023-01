In den Weihnachtsferien haben Unbekannte mehrere elektronische Geräte wie etwa Kaffeeautomaten, Computerzubehör und Laubbläser aus dem Wilhelm-von-Humboldt-Gymnasium in der Mühlaustraße (Edigheim) gestohlen. Wie der oder die Täter in die Schule gelangen konnten, sei bislang noch unklar, teilt die Polizei mit. Aufbruchspuren hätten nicht festgestellt werden können. Der entstandene Schaden wird auf rund 2200 Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise unter Telefon 0621 963-2222.