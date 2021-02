Nach dem Einbruch in einen Getränke- und zusätzlich in einen Supermarkt In der Mörschgewanne (Rheingönheim) sind ein 15- und ein 19-Jähriger am Mittwoch vorläufig festgenommen worden. Bei ihrem Einbruch in den Supermarkt lösten die beiden Männer um 5.45 Uhr den Alarm aus. Als die Polizei eintraf, versuchten die Tatverdächtigen, mit ihrer Beute zu flüchten. Diese bestand vor allem aus Guthabenkarten und Tabakwaren. Die jungen Männer wurden dem Haftrichter vorgeführt. Weil bei dem 19-Jährigen Wiederholungsgefahr bestand, ordnete der Richter Untersuchungshaft an. Der gegen den 15-Jährigen erlassene Haftbefehl wurde gegen Auflagen außer Vollzug gesetzt. Bei der Tat entstand laut Polizei Sachschaden in Höhe von 1200 Euro.