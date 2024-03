Schmuck im Wert von rund 20.000 Euro haben Diebe am Samstag bei einem Einbruch erbeutet, der sich der Polizei zufolge zwischen 21 und 23.40 Uhr in einer Wohnung in der Bürgerstraße im Hemshof abgespielt hat. Die unbekannten Täter hebelten die Wohnungseingangstür auf, während die Bewohner nicht zu Hause waren. Die Polizei bittet um Hinweise von Zeugen: Telefon 0621 963-2222.