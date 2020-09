In eine Werkstatt in der Bruchwiesenstraße (nahe Christian-Weiß-Straße, Mundenheim) ist laut Polizei am vergangenen Wochenende eingebrochen worden. Die Täter erbeuteten einen Werkzeugkasten. Die genaue Schadenshöhe muss noch ermittelt werden. Hinweise an die Kripo unter Telefon 0621/963-2773.