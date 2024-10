Unbekannte sind in der Nacht von Sonntag auf Montag in zwei Vereinsgebäude im Bastenhorstweg ( Friesenheim) eingebrochen. Aus einem Gebäude wurde Werkzeug entwendet, meldet die Polizei. Ob auch aus dem anderen Vereinsgebäude etwas gestohlen wurde, wird derzeit ermittelt. Der Gesamtschaden beider Taten wird derzeit auf rund 5000 Euro geschätzt. Die Beamten ermitteln auch, ob beide Taten von denselben Tätern begangen wurden. Hinweise an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 unter Telefon 0621 963-2222 oder per E-Mail an piludwigshafen2@polizei.rlp.de.