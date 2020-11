Unbekannte sind in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in das Tierkrematorium in Rheingönheim eingebrochen. Wie die Polizei weiter mitteilte, stahlen die Täter aus dem Büro eine Geldkassette, in der sich ein niedriger vierstelliger Betrag befand. Hinweise an die Polizei unter Telefon 0621/963-2773.