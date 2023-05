Unbekannte sind laut Polizei in der Nacht auf Samstag in das Berufsbildungszentrum in der Karlsbader Straße (Gartenstadt) eingebrochen. Sie hebelten eine Tür auf. Im Gebäude durchsuchten sie mehrere Räume. Was genau entwendet wurde, steht noch nicht fest. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise unter Telefon 0621 963-2122.