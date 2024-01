In eine Schule in der Leuschnerstraße im Hemshof sind Unbekannte zwischen Freitag und Montag eingebrochen. Laut Polizei drangen sie in mehrere Räume ein, darunter auch das Lehrerzimmer. Gestohlen wurden rund 150 Euro Bargeld. Hinweise: Telefon 0621 963-2773, E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de.